Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe Edson Alvarez’in bonservisi istiyor! Pazarlıklar...

Fenerbahçe Edson Alvarez’in bonservisi istiyor! Pazarlıklar... Sezon başında West Ham United'dan satın olma opsiyonlu olarak kiraladığı Edson Alvarez'den memnun olan Fenerbahçe, Meksikalı yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertliler 22 milyon Euro'luk opsiyonu düşürmek için pazarlıklara başladı. İşte detaylar… (FB spor haberleri) Fenerbahçe Haberleri









ABONE OL

Fenerbahçe, sezon başında West Ham United'dan kiraladığı Edson Alvarez'in performansından çok memnun. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun oyun sistemine kısa sürede uyum sağlayan Meksikalı orta saha, hem teknik ekibin hem de yönetimin gözüne girmeyi başardı.

28 yaşındaki futbolcu da sarı-lacivertli formadan son derece mutlu. Sabah'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, başarılı oyuncunun bonservisini almak için İngiliz ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.