En-Nesyri ve Jhon Duran'dan beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, forvet hattını güçlendirmek için devre arasında düğmeye bastı. Gündemdeki isim, Crystal Palace'ın Fransız golcüsü Jean-Philippe Mateta. İşte detaylar...

30 MİLYON EURO Ocak 2022'de Alman ekibi Mainz'den 11 milyon euro bedelle transfer edilen Fransız santrforun şu anki piyasa değeri 35 milyon euro... Sözleşmesi ise; haziran 2027'de bitiyor.