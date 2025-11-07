Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken milli oyuncu için biri Bundesliga'dan biri Premier Lig'den olmak üzere iki kulüp Beşiktaş derbisinde İsmail'i izledi. Bu dev mücadelenin ardından menajerler aracılığıyla İsmail için nabız yoklanmaya başlandı.

Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için gelecek olan teklifleri kabul etmeme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa Ligi'nde başarı için İsmail'in kilit isimlerden biri olduğunu düşünen yönetim, devre arasında oyuncuyu satmayacak.