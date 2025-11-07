Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kararı: Yönetimden transfer tekliflerine net yanıt!
Jose Mourinho döneminde forma şansı bulmakta zorlanan İsmail Yüksek, Tedesco yönetiminde performansını zirveye taşıdı. Milli yıldız, son haftalarda gösterdiği çıkışla Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Fenerbahçe yönetimi, milli yıldızın geleceği için kararını verdi. İşte detaylar...
Jose Mourinho'yla kulübeye hapsolan ancak Domencio Tedesco'nun takımın başına gelmesiyle birlikte küllerinden adeta yeniden doğan İsmail Yüksek, gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı.
Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken milli oyuncu için biri Bundesliga'dan biri Premier Lig'den olmak üzere iki kulüp Beşiktaş derbisinde İsmail'i izledi. Bu dev mücadelenin ardından menajerler aracılığıyla İsmail için nabız yoklanmaya başlandı.
Ancak Fenerbahçe yönetimi, İsmail Yüksek için gelecek olan teklifleri kabul etmeme kararı aldı. Fotomaç'ın haberine göre hem ligde şampiyonluk hem de Avrupa Ligi'nde başarı için İsmail'in kilit isimlerden biri olduğunu düşünen yönetim, devre arasında oyuncuyu satmayacak.
Gelecek olan kulüplere de 'sezon sonu görüşelim' mesajı iletilecek. İsmail'in taliplerinin artması bekleniyor.