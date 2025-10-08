VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı şifresiz izle: VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda dev final heyecanı yaşanıyor. Kadın voleybolunun iki güçlü temsilcisi VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana, kupa mücadelesi için karşı karşıya geliyor. Daha önce prestijli kupayı 5'er kez kazanan iki dev ekip, bu kez de tarih yazmak için sahaya çıkacak. Ankara'da oynanacak final öncesinde tüm gözler iki takımın yıldız oyuncularına çevrilmiş durumda.

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda heyecan doruğa ulaşıyor! Dev finalde VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek. Kupayı bugüne kadar 5'er kez müzesine götüren iki dev ekibin mücadelesi, adeta nefesleri kesecek bir final vaat ediyor. Ankara'da oynanacak bu dev karşılaşma öncesinde voleybol camiasında büyük bir heyecan hakim. Taraftarlar, iki güçlü takımın parkede sergileyeceği performansı merakla beklerken, "VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı canlı izle" aramaları da hız kazandı. Peki, VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda oynanacak VakıfBank - Fenerbahçe Medicana maçı 8 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başlayacak.

VAKIFBANK - FENERBAHÇE MEDICANA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçı TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

VAKIFBANK MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

FENERBAHÇE MEDICANA MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

LİG ŞAMPİYONU İLE KUPA SAHİBİ KARŞI KARŞIYA

Türk voleybolunun iki önemli takımının kozlarını paylaşacağı Şampiyonlar Kupası maçı voleybolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Vodofone Sultanlar Ligi'ni kazanarak bu karşılaşmayı oynamaya hak kazanan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana'nın mücadelesinde kimin mutlu sona ulaşacağı merak ediliyor.

3 TAKIMDAN 5'ER ŞAMPİYONLUK

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı 5'er defa müzesine götürmeyi başardı. 8 Ekim Çarşamba günü oynanacak Vakıfbank - Fenerbahçe Medicana maçının ardından bir takım kupa sayısını 6'ya çıkartarak, organizasyonun en başarılı takımı olma ünvanına sahip olacak. Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası istatistikleri ise şu şekilde:

VakıfBank: 5 Şampiyonluk (2013, 2014, 2017, 2021, 2023)

Fenerbahçe: 5 Şampiyonluk (2009, 2010, 2015, 2022, 2024)

Eczacıbaşı: 5 Şampiyonluk (2011, 2012, 2018, 2019, 2020)

