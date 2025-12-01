Sacha Boey için flaş gelişme! Galatasaray ve Bayern Münih...
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Sacha Boey konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu için İngiliz ekibi devreye girdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.12.2025 - 14:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 - 15:02
Galatasaray'ın gündeminde yer alan Sacha Boey ve FC Bayern yakında yollarını ayırabilir. Premier Lig'den savunma oyuncusu için ilk teklif geldiği öğrenildi.
Bayern'in, Ocak ayında Sacha Boey'i satışa çıkaracağı yönünde karar aldığı ve oyuncuya talip çıktığı belirtildi.
Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Crystal Palace Bayern Münih'e Boey için resmi bir teklif sundu.