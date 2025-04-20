Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe - Bellona Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Bellona Kayserispor'u konuk ediyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu maçtan mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe - Bellona Kayserispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE FENERBAHÇE - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Carlos, Skriniar, Mert, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Talisca, En-Nesyri

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Baran Ali, Karimi, Nurettin, Ramazan, Mane, Nazon

FENERBAHÇE - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Bellona Kayserispor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS'ta canlı yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 48. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig'de bu maça kadar 48 kez rakip oldu. Geride kalan 47 maçta sarı-lacivertliler 30 galibiyet elde ederken, 8 kez de sarı-kırmızılılar hanesine 3 puan yazdırdı. 9 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu süreçte Fenerbahçe 107, Kayserispor da 50 gol kaydetti.

Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma sarı-lacivertlilerin 6-2'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

DİKKAT ÇEKEN SKORLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı galibiyeti Fenerbahçe, 20 Şubat 2005 tarihindeki müsabakada 7-0'lık skorla aldı.

Sarı-lacivertlilerin, sarı-kırmızılılara karşı 2 Nisan 2018'de 5-0, 29 Aralık 2013'te de 5-1'lik galibiyetleri yer alıyor. Kayserispor ise 2008-2009 ve 2016-2017 sezonlarında iki kez 4-1'lik galibiyet elde etti. 23 Kasım 2024'te oynanan ve Fenerbahçe'nin kazandığı 6-2'lik müsabaka da en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR

Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor arasında oynanan mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Süleyman Özay yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu.

Fenerbahçe-Bellona Kayserispor maçının VAR hakemi Hollandalı Jeroen Manschot oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapıyor.