Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci’ye sürpriz doğum günü kutlaması!

Yeni sezon hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yeni yaşına giren İrfan Can Kahveci'nin doğum günü kutlandı. İrfan Can, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üflerken, daha sonra Teknik Direktör Jose Mourinho, teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.