Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Shaktar Donetsk ile karşı karşıya geliyor.
Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ'IN SHAKTAR DONETSK MAÇI 11'İ:
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Musrati, Demir Ege, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Aboubakar
BEŞİKTAŞ - SHAKTAR DONETSK HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Shaktar Donetsk hazırlık maçı 17 Temmuz Çarşamba günü TSİ 19.30'da başladı. Karşılaşma EXXEN'den canlı olarak yayınlanıyor.