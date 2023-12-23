Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Galatasaray'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman? Derbi hangi kanalda? Saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'e bu sezon damga vuran Fenerbahçe ve Galatasaray zirve yarışının en kritik maçında karşı karşıya gelecek. Puan durumunda averaj farkı ile yarış sürerken, kazanan ekip 3 puan öne geçecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'da eksik futbolcular bulunuyor. Maçın yayın bilgileri ve derbi kadroları merak konusu oldu. İşte FB GS derbisi ile ilgili tüm bilgiler...

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FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI NEREDE, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Mücadele Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Derbi, 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

DERBİ HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK? (FENERBHAÇE - GALATASARAY MAÇI CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı 24 Aralık Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. Mücadele beIN Connect'ten de canlı takip edilebilecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Djiku, Serdar Aziz, Ferdi, Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.