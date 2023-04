Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu vefatının 4. yılında anıldı

Türk sporunun futbol ve basketboldaki tek milli oyuncusu Can Bartu vefatının 4. yılında anılıyor. Can Bartu, hem futbol hem basketboldaki başarılarıyla Türk sporunda farklı bir yer edindi. Futbol hayatı boyunca orta sahada görev yapan Can Bartu, bir milli maçta da kalede görev aldı.

