FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Sevilla Miguel Crespo için harekete geçti! Gözden çıkarılan rakam...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekip hasret kaldığı şampiyonluğa bu sezon ulaşmak için kadrosuna önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Öte yandan yükselen performansları sebebiyle bazı futbolcuların ise talipleri arttı. O isimlerden birisi olan Miguel Crespo için La Liga ekibi Sevilla kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | (aspor.com.tr - DIŞ HABERLER / Fatih Burak Yıldırım)

Fatih Burak Yıldırım| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.12.2022- 10:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022- 11:05