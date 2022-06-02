Fenerbahçe, Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'u, uzun süren pazarlık sonrası İstanbul'a getirdi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jorge Jesus Roman Yaremchuk'u istedi! İşte o flaş gelişme
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus ile anlaştıktan sonra transfer çalışmalarını hızlandırdı. Transferde önceliği forvet hattına verecek olan sarı-lacivertlilerde sürpriz bir gelişme yaşandı. Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile transfer hakkında görüşürken eski futbolcusu Roman Yaremchuk'u istedi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Sarı lacivertliler, gece saatlerinde İstanbul'a getirdiği Jorge Jesus'u ayağının tozuyla gezdirmeye başladı.
Fenerbahçe kulüp televizyonundan özel olarak hazırlanan videoda, Başkan Ali Koç ve Jorge Jesus'un samimi görüntülerini paylaşıldı.