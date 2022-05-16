Usta yazar Ömer Üründül, köşesinde Fenerbahçe - Karagümrük maçını yorumladı. İşte Üründül'ün sözleri...
Ömer Üründül Fenerbahçe - Karagümrük maçını değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, sahasında Karagümrük'ü konuk etti. Zorlu mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Fenerbahçe - Karagümrük maçını flaş sözlerle değerlendirdi. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sezon sonu formalite maçı... Ama sanki sezon ortasında önemli bir puan mücadelesi gibi disiplinli, taktik savaşına sahne olan seyir zevki güzel bir karşılaşma izledik.
Bana göre alışılmış dışı bu görüntünün bir numaralı nedeni stadı dolduran 50 bin seyirciydi.