Emre Mor, büyük yeteneklerine ihanet eden bir genç. Ama galiba Volkan Demirel ona biraz iyi geldi. Karagümrük de Pesic, Burak ve Caner çok iyi oynadılar. Volkan Demirel'i de kutluyorum. Ama bir eleştirim var. Ahmet Musa'ya 65 dakika nasıl tahammül ettin.