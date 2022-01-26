Süper Lig'e verilen milli arada Antalya'da kamp yapacak olan Fenerbahçe'nin, kadrosu açıklandı. Sarı lacivertlilerde, corona virüsü testi pozitif çıkan 4 futbolcunun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş da kafilede yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Antalya'da yapacağı kampın kadrosu açıklandı.



Fenerbahçe verilen milli takım arasında Antalya Belek'te kamp yapacak. Sarı-lacivertlilerin Antalya kamp kadrosunda da belli oldu. Kafilede; Attila Szalai, Marcel Tisserand, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Altay Bayındır yer almadı. Kim Min-Jae, Diego Rossi ile Enner Valencia ise milli takımlarının kamplarında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerin Antalya kampında şu isimler yer alıyor:



Berke Özer, Muhammed Doğukan Demir, Abdullah Kaan Karaca, Furkan Onur Akyüz, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Yiğit Efe Demir, Bora Çuha, Emir Ortakaya, Ahmet Buğra Güven, Çağtay Kurukalıp, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Miguel Crespo, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas, Miha Zajc, Max Meyer, Burak Kapacak, Ali Arda Bulut, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Melih Bostan, Arda Okan Kurtulan.

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