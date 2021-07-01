01 Temmuz 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak! Listede 5 aday...

F.Bahçe'de hoca kim olacak? Listede 5 aday
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.07.2021

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de merak konusu olan teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak adaylar 5'e düştü. İşte o isimler; Nenad Bjelica, Luis Castro, Sousa, Pirlo ve Slaven Bilic kaldı. (FB spor haberleri)

Yeni hoca bekleyişi devam ediyor. Listedeki isimlerden olumsuz haberler peş peşe geldi. Fotomaç'ın haberine göre elde bilinen isimlerden Nenad Bjelica, Luis Castro, Sousa, Pirlo ve Slaven Bilic kaldı. Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Nuno Espirito Santo ise Tottenham ile anlaşmaya vardı.
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