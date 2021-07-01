01 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak! Listede 5 aday...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de merak konusu olan teknik direktör belirsizliği sürmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak adaylar 5'e düştü. İşte o isimler; Nenad Bjelica, Luis Castro, Sousa, Pirlo ve Slaven Bilic kaldı. (FB spor haberleri)
Yeni hoca bekleyişi devam ediyor. Listedeki isimlerden olumsuz haberler peş peşe geldi. Fotomaç'ın haberine göre elde bilinen isimlerden Nenad Bjelica, Luis Castro, Sousa, Pirlo ve Slaven Bilic kaldı. Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edilen Nuno Espirito Santo ise Tottenham ile anlaşmaya vardı.
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