Yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, ilk defa karşı karşıya geldiği eski kulübüyle duygusal bir maça çıktığını belirtti.

İŞTE O SÖZLER

"Maça istediğimiz gibi başlayamadık. İlk yarıda istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. İkinci yarı oyunu ele geçirdik. Galibiyete yakın taraf bizdik. Trabzonspor iyi savaştı. Biz 3 puan almak istiyorduk ama olmadı. Duygusal bir maçtı. Trabzonspor'da çok güzel zamanlarım geçti. Şampiyonluk yaşadık. Kaptanlık yaptım. Artık Galatasaray oyuncusuyum. Her maçı kazanmak istiyorum. Duygusal bir maçtı. Ben artık Galatasaray futbolcusuyum. Galatasaray için hep elimden gelenin en iyisini yapacağım. Deplasmana geldiğimde Trabzonspor'dayken, Galatasaray taraftarı beni hep güzel karşıladı. Ben de çok çalışıp en iyi performansımı sahaya yansıtmak istedim. Galatasaray için, taraftarı için çalıştım. Galatasaray taraftarı beni sevdi, ben de çok çalışıp onlara layık olmaya çalışacağım."