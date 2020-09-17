17 Eylül 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe Diego Perotti transferini bitirdi

Perotti transferini açıkladılar! Sözleşme detayları...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 Giriş Tarihi: 17.09.2020

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler Roma'da forma giyen ve uzun süredir gündeminde yer alan Diego Perotti ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Diego Perotti'nin transferinde mutlu sona yaklaştı.

Gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Perotti'nin Fenerbahçe'ye trasnfer olduğunu duyurdu.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Schira paylaşımında Roma'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini Perotti ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacağını aktardı.

Roma öncesi Avrupa'da Sevilla ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016'da 9 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu. Seria temsilcisi, 2021'de sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncuyu bu yaz bonservis bedeli ile elinden çıkarmak istiyordu.

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