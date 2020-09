Son dakika transfer haberi! Fenerbahçe Diego Perotti transferini bitirdi

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, uzun süredir gündemde olan Diego Perotti'nin transferinde mutlu sona yaklaştı.

Gazeteci Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Perotti'nin Fenerbahçe'ye trasnfer olduğunu duyurdu.

SÖZLEŞME 3 YILLIK

Schira paylaşımında Roma'ya 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceğini Perotti ile de 3 yıllık sözleşme imzalanacağını aktardı.

Roma öncesi Avrupa'da Sevilla ve Genoa formaları da giyen Perotti, 2016'da 9 milyon Euro karşılığında Roma'ya transfer olmuştu. Seria temsilcisi, 2021'de sözleşmesi bitecek 32 yaşındaki oyuncuyu bu yaz bonservis bedeli ile elinden çıkarmak istiyordu.

Done deal! Diego #Perotti to #Fenerbahce from #ASRoma for €2,5M. The argentinian winger will sign 3-year contract (€2,5M/year). Confirmed! #transfers

