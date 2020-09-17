Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 transfer! Erol Bulut onay verdi

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 4 takviye daha yapılması planlanırken, 2 isimle de yollar ayrılacak. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 17.09.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 10:40 ABONE OL