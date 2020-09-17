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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 transfer! Erol Bulut onay verdi

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor. Yeni sezona bambaşka bir kadroyla giriş yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut'un raporu doğrultusunda 4 takviye daha yapılması planlanırken, 2 isimle de yollar ayrılacak. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.09.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 10:40
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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 transfer! Erol Bulut onay verdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan takımdan ayrılacak oyuncular da belirleniyor.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 transfer! Erol Bulut onay verdi

Teknik direktör Erol Bulut'un yönetime sunduğu raporda gelecek ve gidecek isimlerin belirlenmesinin ardından transfer operasyonu resmen başladı.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 transfer! Erol Bulut onay verdi

Son olarak kadrosunu Marcel Tisserand ile güçlendiren sarı-lacivertlilerde 4 flaş ismin daha kadroya katılacağı belirtildi.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 transfer! Erol Bulut onay verdi

Marcel Tisserand transferinin ardından Kanarya'nın benzer hamlelere devam edeceği öğrenildi.

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Fenerbahçe'de 2 ayrılık 4 transfer! Erol Bulut onay verdi

İşte Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak ve transferinde son aşamaya gelninen o isimler...

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