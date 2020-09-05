Son dakika transfer haberleri: İşte Fenerbahçe'deki son durum! Eran Zahavi, Marco Livaja, Tisserand
Transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe durmak bilmiyor. Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe eksik bölgelere takviye için çalışmalarını sürdürüyor. Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa, Valencia, Mauricio Lemos gibi isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe,Eran Zahavi, Marco Livaja, Tisserand gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve listedeki isimlerin son durumu...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönüş, Caner Erkin, Novak, Jose Sosa ve Mauricio Lemos'u kadrosuna katmıştı. Eksik ve zayıf bölgelerin tespitini yapan teknik heyet transfer için gerekli isim ve bölgeleri belirledi. Sarı-lacivertli takım birçok futbolcu ile ilgileniyor.
TISSERAND
Sarı-lacivertliler, Lemos'tan sonra Marcel Tisserand'ı da renklerine bağlamak için gün sayıyor. Fenerbahçe'nin Kongolu stoperin 2022'ye kadar sözleşmesinin bulunduğu Wolfsburg ile 2 milyon euro'ya el sıkıştığı belirtiliyor. 27 yaşındaki stoperin de kısa süre içinde Çubuklu'yu giymesi bekleniyor.
LIVAJA
2020-21 sezonu için güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı lacivertliler, AEK forması giyen Marko Livaja'ya resmi teklifini iletti. Yunan basınında yer alan bilgilere göre AEK, oyuncuya yeni sözleşme teklif edecek ancak Fenerbahçe, beklenmedik bir atak gerçekleştirdi ve yıldız futbolcunun menajerine teklifini iletti. Sarı lacivertlilerin, Livaja'nın menajerine 2 milyon euroluk teklif verdiği belirtilirken, Erol Bulut'un, oyuncunun transferinin ısrarla istediği ifade edildi.
BİLAL BUDAK
Bir dönem adı Beşiktaş ile de anılan genç futbolcu için özellikle Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu ve bu transferi bizzat kendisini bitirdiği iddia edildi.
CHOUPO MOTING
Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues'le çok büyük ihtimalle yolların ayrılacak olması nedeniyle forvet ile kanat transferine yoğunlaşan sarı-lacivertliler flaş bir hamle yaptı. Sarı Kanarya, son yıllarda sürekli listesinde olan Eric Maxim Choupo Moting'i bir kez daha gündemine aldı.
DANJUMA
Sarı-Lacivertliler, Hollandalı kanat oyuncusu kiralamak için Bournemouth'a teklifini iletti. Ancak İngiliz kulübünün "Kiralama formülü gündemimizde yok. Bonservisi 15 milyon Euro" dediği öğrenildi.
ERAN ZAHAVI
Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Eran Zahavi kulübüyle olan sözleşmesini feshetti. Öte yandan Eran Zahavi, sosyal medya hesabından kendisine gönderilen "Come to Fenerbahçe" yorumlarına da kayıtsız kalmadı. Fenerbahçeli taraftarların çağrısı ve ardından ünlü futbol sitesi 433'ün kendisine gönderdiği "Come to Fenerbahçe" mesajına cevap veren Zahavi, ilk olarak, "Haydi deneyelim" yazarken, ikinci mesajında ise, "500 bin yorum gelirse neden olmasın?" ifadesini kullanarak sarı-lacivertli taraftarlara umut dağıttı.
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