Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Corendon Alanyaspor ile ikas Eyüpspor kozlarını paylaştı.
ikas Eyüpspor 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.
Konuk takımın galibiyet golleri 49. dakikada Talha Ülvan, 86. dakikada Charles Raux Yao ve 90+4. dakikada Prince Ampem'den geldi. Ev sahibi ekibin tek sayısını ise 3. dakikada Güven Yalçın kaydetti.
Bu sonuçla Corendon Alanyaspor 22 puanda kaldı. ikas Eyüpspor ise 18 puana yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. ikas Eyüpspor ise sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak.