Son dakika EURO 2020 haberleri: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya'ya Merih (k.k.), Immobile ve Insigne'nin golleriyle 3-0 mağlup oldu.

EURO 2020'nin açılış maçında A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile karşı karşıya geldi. Ay-Yıldızlılar, rakibine 53. dakikada Merih Demiral (k.k.), 66. dakikada Lorenzo Insigne ve 79. dakikada Ciro Immobile'nin attığı gollerle 3-0 mağlup oldu.

Millilerimiz, gruptaki ikinci maçında 16 Haziran Çarşamba TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile kozlarını paylaşacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇINDAN NOTLAR

EURO 2020 açılış karşılaşmasında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi.

ŞENOL GÜNEŞ MOLDOVA MAÇININ 11'İNİ BOZMADI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile oynanan hazırlık maçının 11'inde değişiklik yapmadan İtalya karşısında takımı sahaya sürdü. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ı ikilisini sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum bölgesinin sağında Kenan Karaman, ortasında Yusuf Yazıcı, solunda ise Hakan Çalhanoğlu'na görev verdi. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise tecrübeli golcü Burak Yılmaz oldu.

3 İSİM KADRODA YER ALMADI

Karşılaşmanın 23 kişilik kadrosunda 3 isim kendine yer bulamadı.

Türkiye - İtalya maçının 23 kişilik kadrosuna 3 genç futbolcu dahil edilmedi. 26 kişilik aday kadroda yer alan Rıdvan Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür, İtalya karşılaşmasını tribünlerden takip etti.

GURBETÇİ VATANDAŞLARDAN DESTEK

Türkiye'nin İtalya ile karşı karşıya geldiği karşılamayı tribünlerden 17 bin futbolsever takip etti. 69 bin 831 kapasiteli stadyumda taraftarlar, aralarında 3 koltuk boş bırakacak şekilde oturdu. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar da karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Milli Takımın, stadyuma gelişi sırasında vatandaşlar, takım otobüsünü marşlarla karşıladı.

İTALYA DA HAZIRLIK MAÇININ 11'İ İLE SAHADA YER ALDI

İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini de Çekya ile oynanan hazırlık maçının 11'ini bozmadı. Kalede Donnarumma'yı görevlendiren Mancini, savunma dörtlüsünü; Florenzi, Chiellini, Bonucci ve Spinazzola'dan oluşturdu. Orta alanda Jorginho, Locatelli ve Barella'yı sahaya süren Mancini'nin hücum hattındaki tercihleri ise Berardi, Insigne ve Immobile oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

18'inci dakikada Jorginho ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Insigne'nin plase vuruşunda top yandan auta gitti.



22'nci dakikada Insgine'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Chiellini kafayı vurdu. Uğurcan Çakır, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.



33'üncü dakikada Insigne'nin pasıyla soldan sıfıra inen Berardi'nin ortasında Immobile kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



43'üncü dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Immobile'nin vuruşunda Uğurcan Çakır iki hamlede topun sahibi oldu.



Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



52'nci dakikada orta sahada yaptığı baskı sonrasında Jorginho'dan topu kapan Cengiz Ünder, hızlı rakip sahaya geçti. Sol taraftan ceza sahasına giren Cengiz'in şutunda İtalya savunmasına çarpan top kaleci Donnarumma'da kaldı.



53'üncü dakikada İtalya öne geçti. Barella'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Berardi, Umut Meraş'tan sıyrıldıktan sonra sert bir orta kesti. Merih Demiral'a çarpan top ağlara gitti: 0-1.



57'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Locatelli'nin şutunda Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.



66'ncı dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Spinazzola'nın şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi. Seken topu altıpas içinde önünde bulan Immobile'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.



75'inci dakikada İrfan Can Kahveci'nin havadan pasında ceza sahası içinde Kenan Karaman kafayla dokundu. Top kaleci Donnarumma'da kaldı.



79'uncu dakikada İtalya bir gol daha buldu. Uğurcan'ın hatalı pasında topla buluşan Berardi pasını Barella'ya verdi. Bu oyuncu bekletmeden Immobile'yi gördü. Immobile pasını bekletmeden sol kanattan ceza sahasına giren Insigne'ye verdi. Insigne'nin plase vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

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