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Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye İtalya maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon

İşte Millilerimizin penaltı beklediği pozisyon!
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin açılış maçında ile karşı karlıya gelen 'mız, 'ın İtalya ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte o pozisyon...

'de A Grubu'nda mücadele eden 'mız, 'nda ile kozlarını paylaştı.

Ay-Yıldızlılar, golsüz beraberlikle devam eden mücadelenin 44. dakikada 'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken, maçın hakemi oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:

(Görüntü TRT Spor'dan alınmıştır)

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