12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye İtalya maçında penaltı bekledi! İşte o pozisyon
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşı karlıya gelen A Milli Futbol Takımı'mız, Burak Yılmaz'ın İtalya ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte o pozisyon...
EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile kozlarını paylaştı.
Ay-Yıldızlılar, golsüz beraberlikle devam eden mücadelenin 44. dakikada Burak Yılmaz'ın yerde kaldığı pozisyonda penaltı beklerken, maçın hakemi Danny Makkelie oyunu devam ettirdi.
İşte o pozisyon:
(Görüntü TRT Spor'dan alınmıştır)
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