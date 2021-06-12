12 Haziran 2021, Cumartesi
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"Kolay bir maç değildi. İyi bir takıma karşı oynadık."
Son dakika spor haberi: Roberto Mancini EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki İtalya - Türkiye maçının ardından konuştu!
İtalya ile Türkiye EURO 2020 açılış karşılaşmasında kozlarını paylaştı. İtalya, A Milli Takım'ımız karşısında mücadeleyi 3-0 galip tamamladı. İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, İtalya - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mancini'nin 3-0'lık karşılaşma sonrası sözleri... | Son dakika EURO 2020 haberleri
İşte İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin açıklamaları:
"Kolay bir maç değildi. İyi bir takıma karşı oynadık."
"İyi oynadık. Her maç zor olacak, bundan sonrakiler daha da zor olacak. İyi oynamamız lazım. İsviçre, Türkiye ve Galler iyi takımlar."
"Türkiye teknik oyuncuları olan iyi bir takım. Onlara opsiyon bırakmadık ve pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu."
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