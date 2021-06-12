İşte İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin açıklamaları:

"Kolay bir maç değildi. İyi bir takıma karşı oynadık."



"İyi oynadık. Her maç zor olacak, bundan sonrakiler daha da zor olacak. İyi oynamamız lazım. İsviçre, Türkiye ve Galler iyi takımlar."

"Türkiye teknik oyuncuları olan iyi bir takım. Onlara opsiyon bırakmadık ve pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu."

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