12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Roberto Mancini EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki İtalya - Türkiye maçının ardından konuştu!

Mancini: İyi bir takıma karşı oynadık
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2021 Giriş Tarihi: 12.06.2021

ile karşılaşmasında kozlarını paylaştı. İtalya, A Milli Takım'ımız karşısında mücadeleyi 3-0 galip tamamladı. Teknik Direktörü , İtalya - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu. İşte Mancini'nin 3-0'lık karşılaşma sonrası sözleri... | Son dakika haberleri

İşte İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini'nin açıklamaları:

"Kolay bir maç değildi. İyi bir takıma karşı oynadık."

"İyi oynadık. Her maç zor olacak, bundan sonrakiler daha da zor olacak. İyi oynamamız lazım. , ve iyi takımlar."

"Türkiye teknik oyuncuları olan iyi bir takım. Onlara opsiyon bırakmadık ve pozisyon vermedik. Aradaki fark buydu."

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