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Son dakika EURO 2020 haberleri: İtalya Türkiye karşısında yine penaltı bekledi VAR devam dedi!

VAR inceledi 'devam' dedi!
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında ile karşı karşıya geldi. İtalyanlar A Milli Futbol Takımı'mız karşısında yine basit bir penaltı bekledi. İtalyanlar, maçın 45. dakikasında 'in eline çarpan topta penaltı bekledi. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri

'nin açılış maçında ile karşılaştı. İtalyanlar, maçın 45. dakikasında 'in eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem , iki elinin doğal konumda olduğunu belirtip oyunu devam ettirirken, da pozisyonu inceledikten sonra oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:

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