Son dakika EURO 2020 haberleri: İtalya Türkiye karşısında yine penaltı bekledi VAR devam dedi!

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile Türkiye karşı karşıya geldi. İtalyanlar A Milli Futbol Takımı'mız karşısında yine basit bir penaltı bekledi. İtalyanlar, maçın 45. dakikasında Zeki Çelik'in eline çarpan topta penaltı bekledi. İşte o pozisyon... | Son dakika EURO 2020 haberleri

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaştı. İtalyanlar, maçın 45. dakikasında Zeki Çelik'in eline çarpan topta penaltı bekledi. Hakem Danny Makkelie, iki elinin doğal konumda olduğunu belirtip oyunu devam ettirirken, VAR da pozisyonu inceledikten sonra oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:

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