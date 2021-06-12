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Son dakika EURO 2020 haberleri: Reha Kapsal Türkiye - İtalya maçını yorumladı! "Yenilgiyi bile hak etmedik"

Son dakika EURO 2020 haberleri: A Spor yorumcusu Reha Kapsal, EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olduğumuz karşılaşmayı Milli Maç Özel programında değerlendirdi. Kapsal, "Bir takım mağlup olabilir ama hak etmek gerekir. Yenilgiyi hak edecek bir oyun bile oynamadık. İnsanları kahreden bu." dedi.
12.06.2021
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