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Son dakika EURO 2020 haberleri: Erman Toroğlu Türkiye - İtalya maçını yorumladı! "Biri ağır sıklet biri hafif sıklet"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, A Milli Takım'ımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile oynadığı ve 3-0 mağlup olduğu maçı Milli Maç Özel programında değerlendirdi. Toroğlu,"Sıklet farkı var gözüküyor. Biri ağır sıklet, biri hafif sıklet. İtalyanlar futbol oynadılar biz top oynadık" ifadelerini kullandı.
12.06.2021
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