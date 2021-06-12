Son dakika EURO 2020 haberleri: Feyyaz Uçar Türkiye - İtalya maçını yorumladı! "Galler'i yenmek zorundayız"

Son dakika spor haberleri: A Spor yorumcusu Feyyaz Uçar, A Milli Takım'ımızın EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olduğu karşılaşmayı Milli Maç Özel programında değerlendirdi. Çarşamba günü oynayacağımız Galler maçıyla ilgili de konuşan Uçar, "Galler karşısında kazanmak zorundayız. Kolay bir maç olmayacak" dedi.

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