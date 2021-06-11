12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya - Türkiye maçında penaltı beklentisi!

İtalyanlar şaşırttı! İşte o pozisyon!
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Avrupa Şampiyonası'nın açılış mücadelesinde ile karşı karşı geldi. Maçın ilk yarısında sol bek 'nın ceza sahamıza çevirdiği top, 'e geldi. İtalyanlar bu pozisyonda penaltı bekledi. İşte o görüntüler... | Son dakika EURO 2020 haberleri

Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında ile karşı karşı geldi.

Mücadelenin ilk yarısında bir pozisyonda sol bek 'nın ceza sahamıza çevirdiği top, 'e geldi. İtalyanlar bu pozisyonda penaltı bekledi.

İşte o an:

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