12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika spor haberi: EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya - Türkiye maçında penaltı beklentisi!
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış mücadelesinde İtalya ile Türkiye karşı karşı geldi. Maçın ilk yarısında İtalyan sol bek Leonardo Spinazzola'nın ceza sahamıza çevirdiği top, Zeki Çelik'e geldi. İtalyanlar bu pozisyonda penaltı bekledi. İşte o görüntüler... | Son dakika EURO 2020 haberleri
EURO 2020 Avrupa Şampiyonası'nın açılış maçında İtalya ile Türkiye karşı karşı geldi.
Mücadelenin ilk yarısında bir pozisyonda İtalyan sol bek Leonardo Spinazzola'nın ceza sahamıza çevirdiği top, Zeki Çelik'e geldi. İtalyanlar bu pozisyonda penaltı bekledi.
İşte o an:
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