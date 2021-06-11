12 Haziran 2021, Cumartesi
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Son dakika EURO 2020 haberleri: Uğurcan Çakır'dan Türkiye - İtalya maçında müthiş kurtarış! Havada asılı kaldı
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'mızda Uğurcan Çakır, Chiellini'nin kafa vuruşunda yaptığı müthiş kurtarışla gole izin vermedi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İki takım da kontrollü bir oyunla maça başlarken, mücadeledeki ilk tehlikeli pozisyon Gök Maviler'den geldi. Mücadelenin 22. dakikasında köşe vuruşu kazanan İtalya'da Giorgio Chielli'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, yaptığı müthiş kurtarışla golü önledi.
İşte o pozisyon:
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