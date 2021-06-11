2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında A Milli Futbol Takımı'mız, İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

İki takım da kontrollü bir oyunla maça başlarken, mücadeledeki ilk tehlikeli pozisyon Gök Maviler'den geldi. Mücadelenin 22. dakikasında köşe vuruşu kazanan İtalya'da Giorgio Chielli'nin kafa vuruşunda Uğurcan Çakır, yaptığı müthiş kurtarışla golü önledi.

İşte o pozisyon:

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