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Son dakika EURO 2020 haberleri: Uğurcan Çakır'dan Türkiye - İtalya maçında müthiş kurtarış! Havada asılı kaldı

Uğurcan'dan müthiş kurtarış! Havada asılı kaldı
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin açılış maçında ile karşılaşan 'mızda , Chiellini'nin kafa vuruşunda yaptığı müthiş kurtarışla gole izin vermedi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın () açılış maçında 'mız, ile 'nda karşı karşıya geldi.

İki takım da kontrollü bir oyunla maça başlarken, mücadeledeki ilk tehlikeli pozisyon 'den geldi. Mücadelenin 22. dakikasında köşe vuruşu kazanan İtalya'da 'nin kafa vuruşunda , yaptığı müthiş kurtarışla golü önledi.

İşte o pozisyon:

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