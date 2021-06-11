11 Haziran 2021, Cuma

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Son dakika EURO 2020 haberleri: Türkiye İtalya maçına seyircilerimiz damga vurdu!

Roma Olimpiyat Stadı'nda 'Türkiye' sesleri!
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Güncelleme Tarihi: 11.06.2021 Giriş Tarihi: 11.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin açılış maçı olan - mücadelesinde millilerimize taraftarlarımızdan müthiş bir destek geldi. 'Türkiye' tezahüratları ile inledi.

'nin açılış maçında ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan mücadeleyi 17 bin taraftar takip etti.

Stadyumda yer alan yaklaşık 3 bin Türk taraftar, 'ımızı büyük bir coşkuyla destekledi. Tribünleri "Türkiye, Türkiye" tezahüratlarıyla inleten ay-yıldızlı futbolseverler, sayıca daha kalabalık olan taraftarları adeta susturdu.

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