Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin açılış maçı olan Türkiye-İtalya mücadelesinde millilerimize taraftarlarımızdan müthiş bir destek geldi. Roma Olimpiyat Stadı 'Türkiye' tezahüratları ile inledi.

EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 17 bin taraftar takip etti.

Stadyumda yer alan yaklaşık 3 bin Türk taraftar, A Milli Takım'ımızı büyük bir coşkuyla destekledi. Tribünleri "Türkiye, Türkiye" tezahüratlarıyla inleten ay-yıldızlı futbolseverler, sayıca daha kalabalık olan İtalyan taraftarları adeta susturdu.





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