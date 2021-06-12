12 Haziran 2021, Cumartesi

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Son dakika EURO 2020 haberi: Kenan Karaman Türkiye-İtalya maçının ardından konuştu

Kenan Karaman: Golden sonra dağıldık
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Giriş Tarihi: 12.06.2021

Son dakika spor haberleri: 'nin açılış maçında 'ya 3-0 mağlup olan 'de, maç sonunda konuştu. Karaman, "Taktik seviyeleri çok üst düzeyde. Savunmada top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. İkinci yarıda da golden sonra dağıldık." dedi.

'nin açılış maçında ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARAMAN'IN AÇIKLAMALARI;

"İlk yarı skoru tuttuk. İtalya genç ve etkili bir takım. Taktik seviyeleri çok üst düzeyde. Savunmada top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. İkinci yarıda da golden sonra dağıldık, bunun olmaması lazım.

Henüz hiçbir şey bitmedi, 2 maçımız daha var. Şimdi önümüzdeki maçına hazırlanacağız."

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