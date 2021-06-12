12 Haziran 2021, Cumartesi
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EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Millilerimiz sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından Kenan Karaman açıklamalarda bulundu.
Son dakika EURO 2020 haberi: Kenan Karaman Türkiye-İtalya maçının ardından konuştu
Son dakika spor haberleri: EURO 2020'nin açılış maçında İtalya'ya 3-0 mağlup olan Türkiye'de, Kenan Karaman maç sonunda konuştu. Karaman, "Taktik seviyeleri çok üst düzeyde. Savunmada top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. İkinci yarıda da golden sonra dağıldık." dedi.
EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi. Millilerimiz sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Mücadelenin ardından Kenan Karaman açıklamalarda bulundu.
İŞTE KARAMAN'IN AÇIKLAMALARI;
"İlk yarı skoru tuttuk. İtalya genç ve etkili bir takım. Taktik seviyeleri çok üst düzeyde. Savunmada top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. İkinci yarıda da golden sonra dağıldık, bunun olmaması lazım.
Henüz hiçbir şey bitmedi, 2 maçımız daha var. Şimdi önümüzdeki Galler maçına hazırlanacağız."
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