10 Ocak 2022, Pazartesi

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Çıkışına kısa bir süre kala Elden Ring Steam'de en çok istenen oyunların zirvesinde!

Elden Ring Steam’de zirvede!
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Giriş Tarihi: 10.01.2022

Şu sıralar oyuncuların dilinden düşmeyen Elden Ring oyununun çıkışına artık sayılı günler kaldı. Oyunseverler tarafından ciddi bir ilgiyle beklenen oyunun Steam rakamları da kendisine gösterilen ilgiyi bir kez daha ortaya koydu. Elden Ring şuanda Steam'de en çok istenen oyunların zirvesinde.

Souls tarzı oyunlarla arasına mesafe koymuş oyuncuların bile dikkatini çekmeyi başaran ve çıkış tarihi 25 Şubat 2022 olarak açıklanan Elden Ring, ne kadar iddialı bir şekilde geldiğini Steam'in en çok istenen oyunlar listesinin zirvesine yerleşerek bir kez daha göstermiş oldu.

2020'nin sonunda liderliği Cyberpunk 2077'den devralan Dying Light 2, o günden bugüne zirvedeki yerini korumayı bilmişti. Ama her iki oyunun da çıkış tarihlerinin iyice yaklaştığı bu dönemde Elden Ring öne doğru bir hamle yaparak, liderliği kaptı diyebiliriz. Şuradan göz atabileceğiniz listenin ilk

10 sırası şu şekilde:

Elden Ring
Dying Light 2 Stay Human
Party Animals
God of War
Hollow Knight: Silksong
The Day Before
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl
Starfield
Frostpunk 2

Aslında liste çok da şaşırtıcı sayılmaz. Bununla birlikte 3. sıradaki Party Animals'ın bir miktar sürpriz yaptığını söylemek mümkün. 6. sıradaki The Day Before'un daha kuvvetli görülebilecek bazı oyunların önünde yer alması ve geliştirilme süreci tam bir yılan hikayesine dönen Bloodlines 2'nin halen en çok beklenenler listesinde kendine yer bulması da dikkat çekiyor.

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