Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Roberto Carlos yeşil sahalara geri dönüyor!

Brezilya Milli Takımı'nda, İspanyol devi Real Madrid'de ve ülkemizde Fenerbahçe formasıyla sayısız başarıya imza atan eski futbolcu Roberto Carlos, yeşil sahalara geri dönmeyi hazırlanıyor. 48 yaşındaki efsane, İngiltere amatör takımı The Bull In The Barne takımıyla maça çıkacak. İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 31.01.2022- 20:47