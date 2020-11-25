Arjantin gazetesi Clarin, Dünyaca ünlü isim Diego Armando Maradona'nın evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.



60 yaşındaki Maradona, anemi ve depresyon nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ancak Arjantinli efsanenin beyin damarında oluşan pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verilmişti.

Spor kamuoyu, yıldız futbolcunun vefatının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile üzüntülerini dile getirdi.



ARJANTİN FUTBOL FEDERASYONU MARADONA'NIN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diego Armando Maradona'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.



Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed