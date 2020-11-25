Son dakika: Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hayatını kaybetti!
Son dakika haberi... Dünya futbolunun ve Arjantin'in efsane isimlerinden Diego Armando Maradona'nın evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.
Arjantin gazetesi Clarin, Dünyaca ünlü isim Diego Armando Maradona'nın evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
60 yaşındaki Maradona, anemi ve depresyon nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ancak Arjantinli efsanenin beyin damarında oluşan pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verilmişti.
Spor kamuoyu, yıldız futbolcunun vefatının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile üzüntülerini dile getirdi.
ARJANTİN FUTBOL FEDERASYONU MARADONA'NIN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI
Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diego Armando Maradona'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.
La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, manifiesta su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestra leyenda, Diego Armando Maradona.— AFA (@afa) November 25, 2020
Siempre estarás en nuestros corazones 💙 pic.twitter.com/xh6DdfCFed
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