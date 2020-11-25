25 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hayatını kaybetti!

Futbol dünyasının acı günü! Maradona hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 25.11.2020

Son dakika haberi... Dünya futbolunun ve Arjantin'in efsane isimlerinden 'nın evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Arjantin gazetesi Clarin, Dünyaca ünlü isim 'nın evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

60 yaşındaki Maradona, anemi ve depresyon nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Ancak Arjantinli efsanenin beyin damarında oluşan pıhtı nedeniyle acil ameliyata alınmasına karar verilmişti.

Spor kamuoyu, yıldız futbolcunun vefatının ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile üzüntülerini dile getirdi.

ARJANTİN FUTBOL FEDERASYONU MARADONA'NIN ÖLÜMÜNÜ DOĞRULADI

Arjantin Futbol Federasyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Diego Armando Maradona'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

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