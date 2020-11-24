Carlos Tevez resmen açıkladı! Futbolu bırakıyor

Arjantin'in yıldız isimlerinden Carlos Tevez, futbola veda etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli isim yapmış olduğu açıklamada Copa Amerika'nın ardından futbola veda edeceğini açıkladı.

Bir dönem Avrupa'da West Ham United, Manchester United, Mancheester City gibi takımların formasını terleten ve sayısız başarılar kazanan Carlos Tevez, futbol kariyerini sonlandırıyor.

Şu anda ülkesinin takımlarından Boca Juniors'ta forma giyen Tevez, Copa Amerika'nın sona ermesinin ardından futbola veda edeceğini duyurdu.

SAYISIZ BAŞARILAR VER GOLLER



Carlos Tevez, aktif futbol kariyeri boyunca toplam 549 müsabakada rol almış ve 221 gol 104 asit üretmişti.

Öte yandan Arjantinli golcü milli takım formasıyla 76 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

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