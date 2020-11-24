24 Kasım 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Carlos Tevez resmen açıkladı! Futbolu bırakıyor

Tevez resmen açıkladı! Futbolu bırakacağı tarih...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 Giriş Tarihi: 24.11.2020

Arjantin'in yıldız isimlerinden , futbola veda etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli isim yapmış olduğu açıklamada Copa Amerika'nın ardından futbola veda edeceğini açıkladı.

Bir dönem Avrupa'da West Ham United, Manchester United, Mancheester City gibi takımların formasını terleten ve sayısız başarılar kazanan , futbol kariyerini sonlandırıyor.

Şu anda ülkesinin takımlarından 'ta forma giyen Tevez, Copa Amerika'nın sona ermesinin ardından futbola veda edeceğini duyurdu.

SAYISIZ BAŞARILAR VER GOLLER

Carlos Tevez, aktif futbol kariyeri boyunca toplam 549 müsabakada rol almış ve 221 gol 104 asit üretmişti.

Öte yandan Arjantinli golcü milli takım formasıyla 76 maça çıktı ve 13 gol kaydetti.

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