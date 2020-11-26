Arjantinli gazeteciden Maradona'nın ölümüyle ilgili şok iddia!

Dünya futbounun efsane isimlerinden Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Arjantinli gazeteci Martin Lemos, Son Sayfa programına canlı bağlanarak efsane futbolcunun ölümüyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Lemos, "Maradona'nın yanlış uygulamadan dolayı öldüğü gibi önemli bir bilgi ulaştı. Bir kalp krizi geçirdi ama ona müdahalede bulunan tıp görevlileri bununla ilgili hiçbir şey söylemedi. Sadece öldüğünü belirttiler." dedi.

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