Futbol dünyasının ve Arjantin'nin efsane futbolcularından Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren ve tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane, Tigre'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. Futbolseverler ise arama motorlarında gerek milli takım gerekse formaların terlettiği Barcelona, Napoli, Sevilla ve Boca Juniors ile birçok başarıya imza atan Maradona ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Diego Armando Maradona kimdir?, Maradona neden öldü? Maradona'nın hayatı ve futbol kariyeriyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dünya futbolunun ve Arjantin'in efsane isimlerinden Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve geçtiğimiz günlerde bir beyin operasyonu geçiren Arjantinli efsane, taburcu olduktan sonra Tigre'deki evinde dinlenmeye çekilmişti. Arjantin basını, Maradona'nın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, Arjantin Futbol Federasyonu da sosyal medya hesabından Maradona'nın ölümünü doğruladı. Futbolseverler ise bu üzücü haberin ardından arama motorlarında "Maradona kimdir?", Maradona kaç yaşında öldü?", "Maradona neden öldü?" gibi soruları aratmaya başladı. İşte futbol efsanesi Diego Armando Maradona ile ilgili tüm bilgiler...





DIEGO ARMANDO MARADONA KİMDİR?

30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in Lanus kentinde dünyaya gelen Diego Armando Maradona, futbola Argentinos Juniors altyapısında başladı. 1976 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayarak futbol kariyerine adım atan Maradona, 1981 yılında Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'a transfer oldu.

Boca ile geçirdiği bir sezonun ardından 1982 yılında İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan Arjantinli efsane, Katalan ekibinin formasını 2 sezon terletti.





1984 yılında Napoli'ye transfer olan Maradona; 1992/1993 sezonunda Sevilla ile resmi sözleşme imzaladı. 1993 yılında Newell's Old Boys'a transfer olarak ülkesine dönen Diego Armando Maradona, 1995 yılında eski takımı Boca Juniors'a döndü. Maradona, Boca Juniors'ta geçirdiği 2 sezonun ardından 1997 yılında futbol yaşantısına nokta koydu.





Kariyerinde 328 maça çıkan Diego Armando Maradona, 150 gol ve 29 asist kaydetti. Arjantin Milli Takımı ile 90 maça çıkan futbol efsanesi, milli takımla 34 gol attı.





MARADONA'NIN BAŞARILARI

2x Gol Kralı

4x Yılın Futbolcusu

1x Dünya Kupası şampiyonu

1x İspanya kupa şampiyonu

1x İspanya Süper Kupa şampiyonu





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