25 Kasım 2020, Çarşamba

FUTBOL

Diego Armando Maradona kimdir? Maradona neden öldü? Maradona kaç yaşında öldü? Maradona kariyeri, başarıları

Diego Armando Maradona kimdir? Maradona neden öldü? Maradona kaç yaşında öldü? Maradona kariyeri, başarıları
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

dünyasının ve Arjantin'nin efsane futbolcularından , 60 yaşında hayatını kaybetti. Kısa bir süre önce beyin ameliyatı geçiren ve tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane, Tigre'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata gözlerini yumdu. Futbolseverler ise arama motorlarında gerek gerekse formaların terlettiği , , Sevilla ve ile birçok başarıya imza atan Maradona ile ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Diego Armando Maradona kimdir?, Maradona neden öldü? Maradona'nın hayatı ve futbol kariyeriyle ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Dünya futbolunun ve Arjantin'in efsane isimlerinden , geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında yaşamını yitirdi. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşan ve geçtiğimiz günlerde bir beyin operasyonu geçiren Arjantinli efsane, taburcu olduktan sonra Tigre'deki evinde dinlenmeye çekilmişti. Arjantin basını, Maradona'nın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini açıklarken, Arjantin Federasyonu da sosyal medya hesabından Maradona'nın ölümünü doğruladı. Futbolseverler ise bu üzücü haberin ardından arama motorlarında "Maradona kimdir?", Maradona öldü?", "Maradona neden öldü?" gibi soruları aratmaya başladı. İşte futbol efsanesi Diego Armando Maradona ile ilgili tüm bilgiler...

Son dakika: Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona hayatını kaybetti!


DIEGO ARMANDO MARADONA KİMDİR?

30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in Lanus kentinde dünyaya gelen Diego Armando Maradona, futbola Argentinos Juniors altyapısında başladı. 1976 yılında aynı takımla profesyonel sözleşme imzalayarak futbol kariyerine adım atan Maradona, 1981 yılında Arjantin'in köklü kulüplerinden 'a oldu.

Boca ile geçirdiği bir sezonun ardından 1982 yılında İspanyol devi 'ya transfer olan Arjantinli efsane, Katalan ekibinin formasını 2 sezon terletti.


1984 yılında 'ye transfer olan Maradona; 1992/1993 sezonunda Sevilla ile resmi sözleşme imzaladı. 1993 yılında Newell's Old Boys'a transfer olarak ülkesine dönen Diego Armando Maradona, 1995 yılında eski takımı Boca Juniors'a döndü. Maradona, Boca Juniors'ta geçirdiği 2 sezonun ardından 1997 yılında futbol yaşantısına nokta koydu.


Kariyerinde 328 maça çıkan Diego Armando Maradona, 150 gol ve 29 asist kaydetti. Arjantin Milli Takımı ile 90 maça çıkan futbol efsanesi, milli takımla 34 gol attı.


MARADONA'NIN BAŞARILARI

2x Gol Kralı
4x Yılın Futbolcusu
1x şampiyonu
1x kupa şampiyonu
1x İspanya şampiyonu


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