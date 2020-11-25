25 Kasım 2020, Çarşamba
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Napoli taraftarı Maradona'nın ölümü sonrası sokağa döküldü!
Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak kabul edilen Diego Armando Maradona, kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Napoli taraftarları, bir dönem formalarını giyen Arjantinli efsaneye meşale ve havai fişeklerle veda etti. İşte o anlar...
25.11.2020
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