Futbol dünyasının acı günü! İşte Diego Maradona'nın ölümü sonrası yapılan paylaşımlar

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Dünya futbolunu yasa boğan vefat haberi sonrası futbolun ünlü isimleri ve kulüpleri, efsane futbolcuyla ilgili duygularını paylaştı. İşte Diego Armando Maradona'nın ölümü ardından yapılan paylaşımlar...

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Giriş Tarihi: 25.11.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 22:06 ABONE OL