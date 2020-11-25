25 Kasım 2020, Çarşamba

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Futbol dünyasının acı günü! İşte Diego Maradona'nın ölümü sonrası yapılan paylaşımlar

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Dünya futbolunu yasa boğan vefat haberi sonrası futbolun ünlü isimleri ve kulüpleri, efsane futbolcuyla ilgili duygularını paylaştı. İşte Diego Armando Maradona'nın ölümü ardından yapılan paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 22:06
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Futbol dünyasının acı günü! İşte Diego Maradona'nın ölümü sonrası yapılan paylaşımlar

RIVER PLATE

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Futbol dünyasının acı günü! İşte Diego Maradona'nın ölümü sonrası yapılan paylaşımlar

TRABZONSPOR

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Futbol dünyasının acı günü! İşte Diego Maradona'nın ölümü sonrası yapılan paylaşımlar

BARCELONA

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Futbol dünyasının acı günü! İşte Diego Maradona'nın ölümü sonrası yapılan paylaşımlar

NAPOLI

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Futbol dünyasının acı günü! İşte Diego Maradona'nın ölümü sonrası yapılan paylaşımlar

MESSI

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