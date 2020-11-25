25 Kasım 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Futbol dünyasından bir efsane geçti! İşte Maradona'nın kariyeri | Diego Maradona kimdir?

Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayatını kaybetti. Arjantinli efsanenin ölümü futbol dünyasını yasa boğarken; Barcelona, Napoli, Boca Juniors ve Sevilla gibi takımların formalarını giyen Maradona, bu kulüplerle kazandığı başarılarla adını tarihe altın harflerle yazdı. İşte Diego Armando Maradona'nın efsanevi kariyeri...

Giriş Tarihi: 25.11.2020 23:18
ABONE OL
  • 1
  • 10
Futbol dünyasından bir efsane geçti! İşte Maradona'nın kariyeri | Diego Maradona kimdir?

Geçirdiği kalp krizi sonrası 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona, ardında unutulmayacak bir kariyer bıraktı. Futbolculuğu döneminde Boca Juniors, Barcelona ve Napoli formalarıyla 9 kupa şampiyonluğu yaşayan, Arjantin Milli Takımı'yla 1986 Dünya Kupası'nı kaldırma başarısını gösteren Maradona, dünya futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Futbol dünyasından bir efsane geçti! İşte Maradona'nın kariyeri | Diego Maradona kimdir?

Çoğu futbol otoritesinin, Brezilyalı Pele ile "tarihin en iyi futbolcusu" olarak kabul ettiği, kimilerinin ise Pele'den daha yetenekli olduğunu iddia ettiği Maradona, 30 Ekim 1960 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi.
Fabrika işçisi bir baba ile ev hanımı bir annenin çocuğu olan Maradona'nın yeteneği 8 yaşında keşfedilir ve mahalle takımı Estrella Roja'da oynamaya başlar.

  • 3
  • 10
Futbol dünyasından bir efsane geçti! İşte Maradona'nın kariyeri | Diego Maradona kimdir?

MARADONA AVRUPA'DA

Altyapısına girdiği Argentinos Juniors ile daha 16 yaşına girmeden profesyonel sözleşme imzalayan Maradona, 1981'de gittiği Boca Juniors'ta şampiyonluk yaşamasının ardından Avrupa'nın büyük kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu.
1982-1984 yıllarında İspanyol kulübü Barcelona'da tüm kulvarlarda 58 maça çıkan ve 38 kez fileleri havalandıran Maradona, 3 kez kupa sevinci yaşadı.

Arjantinli yıldız, 1983 yılında Kral Kupası, İspanya Süper Kupası ve La Liga Kupası şampiyonluğuna ulaştı.1984 yılında efsanesi olacağı İtalyan ekibi Napoli'ye transfer olan Maradona, tüm kulvarlarda 259 maçta forma giydi ve 115 gol attı.

  • 4
  • 10
Futbol dünyasından bir efsane geçti! İşte Maradona'nın kariyeri | Diego Maradona kimdir?

Napoli, Maradona sayesinde ligdeki güçlü takımlarla mücadele edebilecek seviyeye ulaşırken, bu dönemde 2 lig şampiyonluğunun yanı sıra birer kez UEFA Kupası, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kulübün müzesindeki yerini aldı.

  • 5
  • 10
Futbol dünyasından bir efsane geçti! İşte Maradona'nın kariyeri | Diego Maradona kimdir?

Napoli'nin ardından Sevilla, Newell's Old Boys ve son olarak da eski takımı Boca Juniors'ın formasını giyen Maradona, 1997 yılında aktif kariyerini noktaladı. Formasını giydiği takımlarda tüm kulvarlarda 588 maça çıkan Maradona, 312 gol kaydetti.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör