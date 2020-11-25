25 Kasım 2020, Çarşamba

FUTBOL

Pele'den duygusal Maradona paylaşımı!

Pele'den duygusal Maradona paylaşımı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.11.2020

Dünya futbolunun ve 'nın efsane futbolcularından , bir başka efsane 'nın hayatını kaybetmesi sonrasI taziye mesajı yayınladı. İşte Pele'nin Maradona için söylediği sözler...

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane , geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Maradona ile birlikte tarihin en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Brezilyalı eski futbolcu , Arjantinli efsanesinin vefat etmesinin ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Pele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne üzücü bir haber. Mükemmel bir arkadaşımı, dünya ise bir efsaneyi kaybetti. Söylenecek çok şey var ancak şimdi Allah'tan ailesine güç diliyorum. Umarım bir gün gökyüzünde birlikte top oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.

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