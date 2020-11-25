Pele'den duygusal Maradona paylaşımı!

Dünya futbolunun ve Brezilya'nın efsane futbolcularından Pele, bir başka efsane Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi sonrasI taziye mesajı yayınladı. İşte Pele'nin Maradona için söylediği sözler...

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Maradona ile birlikte tarihin en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Brezilyalı eski futbolcu Pele, Arjantinli futbol efsanesinin vefat etmesinin ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Pele, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ne üzücü bir haber. Mükemmel bir arkadaşımı, dünya ise bir efsaneyi kaybetti. Söylenecek çok şey var ancak şimdi Allah'tan ailesine güç diliyorum. Umarım bir gün gökyüzünde birlikte top oynayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

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