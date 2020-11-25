25 Kasım 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Ibrahimovic 12. kez 'yılın futbolcusu' seçildi

Ibrahimovic rekora doymuyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.11.2020 Giriş Tarihi: 25.11.2020

Milan'da forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, 12. kez 'te yılın futbolcusu seçildi.

(Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, 'te 12. kez "yılın futbolcusu" seçildi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle dijital yapılan futbol ödülleri galasında 2020 yılının en iyi futbolcuları seçildi.

IBRAHIMOVIC YILIN FUTBOLCUSU ÖDÜLÜNÜ 12. KEZ KAZANDI

Törene İtalya'dan elinde altın topla birlikte görüntülü bağlanan Ibrahimovic, 50 yaşında da bu ödülü alacağını söyleyerek espri yaptı. Bir kez daha ödüle layık görüldüğü için mutlu olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Çok çalışıyorum, istekliyim ve inancımı yüksek tutuyorum. Çok emek harcadığım için de bu yaşta iyi performans sergiliyorum." diye konuştu.

NORDFELDT: TÜRKİYE'DE MUTLUYUM

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kalecisi Kristoffer Nordfeldt, 'yılın kalecisi' ödülüne aday gösterilen 3 futbolcudan biri oldu. Ödülü Everton'ın kalecisi Robin Olsen kazandı.

Geceye görüntülü katılan Gençlerbirliği'nin file bekçisi Nordfeldt, Türkiye'de bulunmaktan memnun olduğunu söyledi.

Nordfeldt, "İngiltere'de çok sıkıntılı günler geçirdim. Türkiye'de mutluyum ve memnunum. Gençlerbirliği'nde sürekli forma şansı bulduğum için kendime olan güvenim geri geldi. Bu da benim özel hayatımı pozitif etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.

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