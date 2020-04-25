25 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Playstation Store'da Nisan ayı indirimleri başladı! Resident Evil 2, Dark Souls III...

Playstation Store'da Nisan ayı indirimleri başladı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

Corona virüsü salgını sürecinde kendisini karantina altına alan birçok kişi oyun konsollarını ve bilgisayar oyunlarını tercih ediyor. Konsol firmaları ve oyun firmaları bu dönemde büyük indirimlere gitti. Nisan ayı indirimlerini açıkladı. Peki, hangi oyunlarda var?

'dan oyunseverlere müjdeli haber geldi! Nisan ayının ikinci büyük dönemi başladı. Birçok oyunda yapılan indirimler iki hafta boyunca devam edecek.

Birçok kişinin indirime girmesini merakla beklediği ve GOTY ödülüne aday gösterilen 2'nin Deluxe versiyonu indirime girdi. Oyunun fiyatı 219 TL'den 114 TL'ye düştü. Resident Evil'ın dışında birçok oyunda indirim yapıldı.

HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM VAR?

Resident Evil 2 -- 84,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

Resident Evil 2 - 114,00 TL

III Deluxe Edition - 64,00 TL

Dark Soul II: Scholar of the First Sin - 49,00 TL

Devil May Cry 5 - 114,00 TL

: World - 64,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

Monster Hunter: World Iceborne Master Edition - 200,63 TL

Soul Calibur VI - 84,00 TL

Judgment - 114,00 TL

Yakuza 0 - 49,00 TL

Yakuza Kiwami 2 - 64,00 TL

God Eater 3 - 114,00 TL

Resident Evil - 22,00 TL

Resident Evil 0 - 22,00 TL

Resident Evil 4 - 36,00 TL

Street Fighter V - 36,00 TL

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Tino Costa'dan hırsızlık itirafı! Benzema... Tino Costa'dan hırsızlık itirafı! Benzema...
Kulüp başkanı açıkladı! 13-14 takım liglerin tescilini istedi Kulüp başkanı açıkladı! "13-14 takım liglerin tescilini istedi"
Paul Pogba'ya bir dev talip daha! Paul Pogba'ya bir dev talip daha!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör