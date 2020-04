Playstation Store'da Nisan ayı indirimleri başladı! Resident Evil 2, Dark Souls III...

Corona virüsü salgını sürecinde kendisini karantina altına alan birçok kişi oyun konsollarını ve bilgisayar oyunlarını tercih ediyor. Konsol firmaları ve oyun firmaları bu dönemde büyük indirimlere gitti. Playstation store Nisan ayı indirimlerini açıkladı. Peki, hangi oyunlarda indirim var?

PlayStation Store'dan oyunseverlere müjdeli haber geldi! Nisan ayının ikinci büyük indirim dönemi başladı. Birçok oyunda yapılan indirimler iki hafta boyunca devam edecek.

Birçok kişinin indirime girmesini merakla beklediği ve GOTY ödülüne aday gösterilen Resident Evil 2'nin Deluxe versiyonu indirime girdi. Oyunun fiyatı 219 TL'den 114 TL'ye düştü. Resident Evil'ın dışında birçok oyunda indirim yapıldı.

HANGİ OYUNLARDA İNDİRİM VAR?

Resident Evil 2 -- 84,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

Resident Evil 2 Deluxe Edition - 114,00 TL

Dark Souls III Deluxe Edition - 64,00 TL

Dark Soul II: Scholar of the First Sin - 49,00 TL

Devil May Cry 5 - 114,00 TL

Monster Hunter: World - 64,00 TL (30 Nisan'da sona eriyor)

Monster Hunter: World Iceborne Master Edition - 200,63 TL

Soul Calibur VI - 84,00 TL

Judgment - 114,00 TL

Yakuza 0 - 49,00 TL

Yakuza Kiwami 2 - 64,00 TL

God Eater 3 - 114,00 TL

Resident Evil - 22,00 TL

Resident Evil 0 - 22,00 TL

Resident Evil 4 - 36,00 TL

Street Fighter V - 36,00 TL

DİĞER