22 Mart 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Milli futbolcu Kenan Karaman'dan "evde kal" çağrısı

Kenan Karaman'dan evde kal çağrısı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

(Bundesliga) takımlarından 'ta forma giyen milli oyuncu , yeni tip (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan " Türkiye" çağrısına destek verdi.

Video paylaşan 26 yaşındaki futbolcu, "Ülkemiz birçok zorlu dönemlerden geçmiştir. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini bütün dünyaya göstermişizdir. Şimdi de hep birlikte mümkün olduğunca evimizden çıkmamaya özen gösterelim. Evde kalın, sağlıkla kalın." ifadelerini kullandı.

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