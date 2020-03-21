Ramil Guliyev ve Yasmani Copello'dan "evde kal" çağrısı
Milli atletler Ramil Guliyev ve Yasmani Copello Escobar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.
Türkiye Atletizm Federasyonunun sosyal medya hesabında yayımlanan videolu mesajlarda, dünya şampiyonu Ramil Guliyev, koronavirüs ile mücadelede kurallara uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız. Dışarıya çıkanlar da lütfen maske taksın. Çünkü bu maske sadece sizi değil, etrafınızdaki insanları da virüse karşı koruma amacıyla kullanılır. Eve dönünce mutlaka elinizi yıkayın. Diğer insanlarla temasa geçmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Yasmani Copello Escobar ise mesajında "Kendinize iyi bakın, lütfen evde kalın." uyarısında bulundu.
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