21 Mart 2020, Cumartesi

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Ramil Guliyev ve Yasmani Copello'dan "evde kal" çağrısı

Guliyev ve Copello'dan evde kal çağrısı
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Milli atletler ve Escobar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal " çağrısına destek verdi.

Atletizm Federasyonunun sosyal medya hesabında yayımlanan videolu mesajlarda, dünya şampiyonu , koronavirüs ile mücadelede kurallara uyulması gerektiğinin altını çizerek, "Lütfen ihtiyaç olmadıkça dışarı çıkmayınız. Dışarıya çıkanlar da lütfen maske taksın. Çünkü bu maske sadece sizi değil, etrafınızdaki insanları da virüse karşı koruma amacıyla kullanılır. Eve dönünce mutlaka elinizi yıkayın. Diğer insanlarla temasa geçmeyiniz." ifadelerini kullandı.

Escobar ise mesajında "Kendinize iyi bakın, lütfen evde kalın." uyarısında bulundu.

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