22 Mart 2020, Pazar

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Rıza Çalımbay ve futbolculardan “evde kal” çağrısı

Rıza Çalımbay ve futbolculardan “evde kal” çağrısı
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

takımlarından DG Sivasspor’da teknik direktör ve futbolcular korona virüse karşı vatandaşlara “evde kal” çağrısında bulundu.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Teknik Direktör , futbolcular , Aaron Appindangoye, Armin Djerlek, Barış Yardımcı, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Fernando, Furkan Sağman, Arouna Kone, Marcelo Goiano, Mert Hakan Yandaş, Muammer Yıldırım, Paul Papp, Mamadou Samassa, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare'nin "evde kal , evde kal Türkiye" dediği görüldü.

Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan video büyük ilgi görürken, kısa sürece binlerce beğeni topladı. Yapılan paylaşımda ayrıca "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evde kalın" mesajı da verildi.

Sivasspor'dan 'Evde Hayat Var' paylaşımı! haberin devamı

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