Antalyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı Yekta Kurtuluş, "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı.
🎥 @yek_35, "Virüsü yenmenin tek yolu takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım! #EvdeKal#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/pSoSfRAmh3— Fraport TAV Antalyaspor 🏡 #EvdeKal (@Antalyaspor) March 22, 2020
Savunma oyuncusu Eren Albayrak, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye." paylaşımında bulundu.
🎥 @AlbayrakEren, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi #EvdeKal Türkiye!#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/EAlpFyl9CJ— Fraport TAV Antalyaspor 🏡 #EvdeKal (@Antalyaspor) March 21, 2020
Orta saha oyuncusu Hakan Özmert ise "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.
🎥 @ozmerthakan, "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. #EvdeKal Türkiye!#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/5Q4SyfWoWM— Fraport TAV Antalyaspor 🏡 #EvdeKal (@Antalyaspor) March 21, 2020
Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı
Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Öte yandan kırmızı-beyazlı kulüp, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mağazalarını kapattı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren yeni bir karar alınana kadar sadece Antalya Stadı'nın altındaki mağazanın 10.30-18.00 saatlerinde açık tutulacağı duyuruldu.
Liglerin ertelendiğini hatırlatan Antalyaspor Kulübü yetkilileri, sağlığın her şeyden değerli olduğunu, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara herkesin uymasını, zorunda kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını ve gerekli mesafenin korunmasını istedi.
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