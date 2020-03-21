21 Mart 2020, Cumartesi
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Kasımpaşalı Ricardo Quaresma: Evde kalmanızı rica ediyorum
Kasımpaşa’nın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlara ‘Evde kal’ çağrısı yaptı.
Kasımpaşa'nın yıldızı Querasma'dan 'Evde kal' çağrısı geldi. Portekizli futbolcu, korona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'Evde kal' mesajı gönderdi.
Quaresma, verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Herkese iyi günler, sizden uymak zorunda olduğumuz kurallara uyup evde kalmanızı rica ediyorum. Kendimize yardım edilmesini istiyorsak biz de yardımcı olmalıyız. Herkese kucak dolusu sevgiler."
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