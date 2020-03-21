21 Mart 2020, Cumartesi

KASIMPAŞA A.Ş.

Kasımpaşalı Ricardo Quaresma: Evde kalmanızı rica ediyorum

Quaresma’dan ‘Evde kal’ mesajı!
KASIMPAŞA A.Ş.
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

’nın Portekizli futbolcusu , koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlara ‘’ çağrısı yaptı.

'nın yıldızı Querasma'dan '' çağrısı geldi. Portekizli futbolcu, korona virüsün yayılmasını engellemek için vatandaşlara 'Evde kal' mesajı gönderdi.

Quaresma, verdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese iyi günler, sizden uymak zorunda olduğumuz kurallara uyup evde kalmanızı rica ediyorum. Kendimize yardım edilmesini istiyorsak biz de yardımcı olmalıyız. Herkese kucak dolusu sevgiler."

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