22 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaşlı sporculardan "evde kal" çağrısı

Beşiktaşlı sporculardan evde kal çağrısı
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 22.03.2020

Kulübünün sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, Beşiktaş'ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.

Siyah-beyazlı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. 14 maddelik kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'tan Lens açıklaması! Ülkesine dönmek istedi Beşiktaş'tan Lens açıklaması! "Ülkesine dönmek istedi"
Çebi'den koronavirüs açıklaması! Bütün oyuncularımız... Çebi'den koronavirüs açıklaması! "Bütün oyuncularımız..."
Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca! Terim ısrarla istemişti... Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca! Terim ısrarla istemişti...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör