22 Mart 2020, Pazar
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Beşiktaşlı sporculardan "evde kal" çağrısı
Beşiktaş Kulübünün sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı. Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, Beşiktaş'ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.
Siyah-beyazlı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. 14 maddelik kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.
Amatör Şube sporcularımızdan mesaj var; #EvimGüzelEvim 🏠 pic.twitter.com/clophGjE7n— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 22, 2020
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