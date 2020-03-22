22 Mart 2020, Pazar

BASKETBOL

Milli basketbolculardan koronavirüs için 'temizlik' ve 'evde kal' açıklaması

Milli basketbolculardan koronavirüs çağrısı!
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 22.03.2020

Dünyayı saran koronavirüs tehdidine karşı A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncuları ve ile Türkiye A Milli Takımı forması giyen ve , açıklamalarda bulundu.

A Milli Basketbol Erkek Takımı ve Sompo Sigorta'nın tecrübeli oyuncusu , koronavirüs için kurallara uymanın önemine değinirken, "Koronavirüs nedeniyle ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz ve bizim için gece gündüz çalışan sağlık personelimiz için lütfen tedbirlere uyalım ve evde kalalım. İyi uyuyalım iyi beslenelim ve kendimize çok dikkat edelim" şeklinde konuştu.

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Darüşşafaka Tekfen'in genç oyuncusu ise, "Koronavirüs nedeniyle el ve vücut temizliğime dikkat ediyor, çok gerekmedikçe dışarıya çıkmıyor ve evimize misafir kabul etmiyoruz. Bununla birlikte uyku ve beslenme düzenimize dikkat ediyoruz. En önemlisi de moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ve yetkililerimiz sürekli yeni açıklamalarda bulunuyor. Siz de bu açıklamalara dikkat ederek kendi ve çevrenizdekilerin sağlığını koruyabilirsiniz. Lütfen evde kalalım ve bu zorlu süreci beraber atlatalım. Spor Bakanlığımızın erteleme kararı nedeniyle de sevindik çünkü hiçbir şey insan sağlığından daha önemli değildir. Son olarak da hastalarımıza acil şifalar, kayıplarımız için de Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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A Milli Takımı oyuncusu ve Fransa ekibi USO Mondeville'de forma giyen da, "Öncelikle Spor Bakanlığının aldığı karadan dolayı mutluyuz. Sağlık her şeyden çok daha önemli ve şimdi evde kalma zamanı. Ailemiz, sevdiklerimiz ve ülkemiz için bu durumu atlayacağız. Temizliğimize, beslenmemize ve uyku düzenimize dikkat edelim. Evimizde spor yapalım. Gerekmedikçe dışarıya çıkmayın. Herkes kendine çok dikkat etsin" dedi.

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BAHAR ÇAĞLAR: RESMİ KAYNAKLARIN UYARILARINI DİKKATE ALIN

A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncusu ve Beşiktaş TRC İnşaat forması giyen da, resmi kaynakların uyarılarını dikkate almak gerektiğini dile getirirken, "Bakanlığımızın ve federasyonumuzun sporcuların sağlığını düşünerek ligleri ertelemesinden sonra ben de evimdeyim. Hijyen kurallarına çok dikkat ediyorum. Sizler de mutlaka resmi kaynakların uyarılarını dikkate alın ve evlerinizde kalın. Ellerinizi yıkamayı asla unutmayın. Bu durumu sosyal mesafemizi koruyarak ve gerekli önlemleri alarak atlatacağız" açıklamasında bulundu.

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A Milli Kadın Basketbol ve Botaş Spor Kulübü oyuncusu da, bu virüsü atlatmak için evde kal mesajı verirken, "Koronavirüs salgını için ben ve aile gerekmedikçe dışarıya çıkmıyoruz. Özellikle el temizliğimize ve genel hijyenimize çok dikkat ediyoruz. Siz de gerekmedikçe lütfen evden çıkmayın. Elleriniz sık sık yıkayın. İyi beslenin ve bağışıklık sisteminizi güçlü tutun. Bu durumu ülke olarak atlatacağız. Sağlık Bakanlığımız ve devlet yetkilileri uyarılarda bulunuyorlar, lütfen onlara uyun. Kendinize, çevrenize ve sevdiklerinize dikkat edin. Evinizde kalın ve dışarıya çıkmayın. Bunu birlik olarak atlatalım. Maçların ertelenmesi için de Spor Bakanlığının aldığı karardan dolayı çok mutluyuz. Sağlık her şeyden önemli. Lütfen evde kal" diye konuştu.

Emre Belözoğlu: Evde kalalım haberin devamı

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